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15:37, 20 мая 2024Экономика

Российский министр рассказал о налоговой амнистии

Силуанов: за отказ от налоговой оптимизации бизнесу дадут налоговую амнистию
СюжетОбращение Владимира Путина

Фото: Совет Федерации / Globallookpress.com

Министерство финансов России предоставит в обновленной налоговой системе амнистию для тех компаний, которые готовы отказаться от схем налоговой оптимизации, рассказал в Госдуме руководитель ведомства Антон Силуанов. Его слова приводит ТАСС.

По словам главы Минфина, действующий спецрежим для малого бизнеса необходимо донастроить так, чтобы изменения не коснулись 95 процентов таких предпринимателей, но те, кто дробит крупный бизнес, платили справедливые налоги.

В конце февраля, в ходе обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил ввести в стране дифференцированную систему налогообложения и устранить лазейки для ухода от налогов или их занижения. Согласно поручению главы государства, параметры амнистии, о которой говорил Силуанов, будут определены до конца июля 2024 года.

Также министр сказал в парламенте, что предложения по прогрессивной шкале НДФЛ не коснутся доходов большинства россиян и затронут только граждан с высокими доходами.

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      Дмитрий Воронин
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