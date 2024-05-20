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19:41, 20 мая 2024Силовые структуры

Российский рецидивист получил 16 лет за жестокую расправу над экс-сожительницей

В ЛНР мужчина, убивший экс-сожительницу после выхода из колонии, получил 16 лет

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Луганской народной республике (ЛНР) уроженец Краснодара, жестоко расправившийся с бывшей сожительницей, получил 16 лет колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что в августе 2022 года мужчина, выйдя из колонии, отправился в дом экс-сожительницы, чтобы выяснить с ней отношения. Женщина в это время спала, тогда он незаконно проник в жилище и несколько раз ее ударил. После этого мужчина насильно посадил потерпевшую в машину и вывез на дачу знакомого, где избил и посадил в подвал.

Когда через несколько часов женщина попросила воды, мужчина облил ее бензином из канистры. На следующий день он нашел экс-сожительницу без признаков жизни.

Мужчину признали виновным в незаконном проникновении в жилище, похищении человека, совершенном с применением насилия, а также расправе, совершенной с особой жестокостью. Известно, что ранее он был неоднократно судим.

Ранее сообщалось, что житель ЛНР зарубил топором возлюбленную и двух детей.

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      Илона Палей
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