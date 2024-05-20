Российский солдат увернулся от семи украинских дронов
Боец ВС РФ увернулся от семи FPV-дронов ВСУ
Российский солдат увернулся от семи FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео спасения опубликовал Telegram-канал «Крупнокалиберный переполох».
На кадрах запечатлен забег бойца ВС РФ по полю. Сначала беспилотник взрывается за спиной военнослужащего, после чего тот продолжает движение. Второй летательный аппарат также детонирует позади, а третий — в нескольких метрах от солдата.
Все это время сослуживцы подсказывали ему о приближающихся дронах и поддерживали бойца. Еще четыре спасения на видео не попали.
Ранее российский военнослужащий сбил украинский беспилотник-камикадзе мешком картошки. Инцидент попал на видео.