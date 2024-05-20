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14:25, 20 мая 2024Россия

РПЦ вмешалась в спор о недостаточно усердных молитвах белгородцев под обстрелами

Представитель РПЦ Кипшидзе поддержал белгородскую епархию в споре о молитвах

Фото: Иван Шаповалов / Коммерсантъ

Русская православная церковь (РПЦ) поддерживает сторону белгородской епархии в споре о недостаточно усердных молитвах под обстрелами. Об этом заявил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, чьи слова приводит РБК.

16 мая протоиерей и ведущий телеканала «Царьград» Андрей Ткачев обвинил жителей Белгорода в недостаточно усердных молитвах под обстрелами. Он заявил, что во время атак со стороны Украины белгородцы не вспоминают заступника города Иоасафа Белгородского и не обращают к нему свои молитвы.

В свою очередь, в Белгородской и Старооскольской епархии отметили, что из высказываний Ткачева создается впечатление, что жители Белгорода сами виноваты в обстрелах.

«Поэтому, ну как можно измерить количество молитв, причинно-следственную связь? Никак. Единственное, что мы можем сказать точно, что белгородцы в этой ситуации сплотились, они хотят во всей этой ситуации жить обычной жизнью. (...) И мы молимся, мы молимся перед мощами Иосафа каждый день», — пояснил представитель епархии.

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Там также призвали протоирея Ткачева присоединиться к молитвам белгородцев.

Ранее председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил о недостатке военных священников в России. «Синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами работает над увеличением числа военных священников и окончательному урегулированию их статуса, социальных гарантий и так далее», — подчеркнул он.

ЖЗЛ
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