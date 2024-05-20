Саудовская Аравия объяснила причину переноса визита кронпринца в Японию

Визит кронпринца Саудовской Аравии в Токио срочно отложили из-за болезни короля

Официальный визит премьера Саудовской Аравии и кронпринца Мухаммеда бен Салман Аль Сауда был срочно перенесен на неопределенный срок из-за болезни короля Салмана бен Абдулазиза Аль Сауда. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД Японии.

«Поздно ночью 19 мая правительство Саудовской Аравии информировало правительство Японии, что визит принца Мухаммеда будет вынужденно отложен из-за состояния здоровья хранителя двух исламских святынь, Его Величества короля Салмана бен Абдулазиза Аль Сауда. Ожидаемый визит Его Высочества принца Мухаммеда будет согласован двумя странами», — говорится в сообщении.

Визит кронпринца в Токио был запланирован с с 20 до 23 мая.

Ранее стало известно, что 88-летний король Саудовской Аравии прошел медицинское обследование, по результатам которого у него было выявлено воспаление легких. «Врачи решили, что он должен пройти лечение антибиотиками для прекращения воспаления», — говорится в заявлении канцелярии короля.