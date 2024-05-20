Симоньян объяснила нежелание Запада останавливать войну против России

Симоньян: война против России является кормовой базой для Запада

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему Запад не желает останавливать войну против России. Об этом она заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

По ее словам, война против России является «кормовой базой» коллективного Запада. В связи с этим западные государства будут противостоять России так долго, насколько возможно. «У них нет ни одной причины ее останавливать. Они за счет этого растут. И мы должны быть к этому готовы», — сказала она.

Также Симоньян рассказала, что западные государства оказались ошеломлены успехами России в зоне специальной военной операции (СВО). «Они просто в шоке от нашего продвижения», — отметила она.