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03:34, 20 мая 2024Интернет и СМИ

Симоньян объяснила нежелание Запада останавливать войну против России

Симоньян: война против России является кормовой базой для Запада
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему Запад не желает останавливать войну против России. Об этом она заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

По ее словам, война против России является «кормовой базой» коллективного Запада. В связи с этим западные государства будут противостоять России так долго, насколько возможно. «У них нет ни одной причины ее останавливать. Они за счет этого растут. И мы должны быть к этому готовы», — сказала она.

Также Симоньян рассказала, что западные государства оказались ошеломлены успехами России в зоне специальной военной операции (СВО). «Они просто в шоке от нашего продвижения», — отметила она.

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      Марина Совина
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