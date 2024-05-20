Спасатели прибыли на место крушения вертолета президента Ирана

Tasnim: спасатели прибыли на место крушения вертолета Раиси

Иранские спасатели прибыли на место крушения вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Подробности пока неизвестны.

Ранее спасатели рассказали, что условия, в которых находится воздушное судно, «нельзя назвать хорошими».

До этого глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд подтвердил, что воздушное судно иранского лидера было обнаружено.