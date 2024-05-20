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05:45, 20 мая 2024Мир

Спасатели прибыли на место крушения вертолета президента Ирана

Tasnim: спасатели прибыли на место крушения вертолета Раиси

Фото: Ali Hamed Haghdoust / IRNA/WANA / Reuters

Иранские спасатели прибыли на место крушения вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Подробности пока неизвестны.

Ранее спасатели рассказали, что условия, в которых находится воздушное судно, «нельзя назвать хорошими».

До этого глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд подтвердил, что воздушное судно иранского лидера было обнаружено.

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      Марина Совина
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