Захарова напомнила о судьбе инструкторов ВСУ из стран НАТО

Захарова: НАТО получает обратно тех, кто отправлен на Украину обучать ВСУ

Некоторые страны НАТО, отправившие своих специалистов для обучения Вооруженных сил Украины (ВСУ), уже получают их обратно. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что некоторые страны — члены НАТО уже обучают военнослужащих ВСУ на территории Украины.

«Некоторые страны уже получают своих обучающих обратно. Только молчат об этом. Надеюсь, храбрая Кая расскажет подробности», — написала Захарова.

Каллас в беседе с Financial Times заявила, что отправка войск НАТО на Украину для обучения солдат ВСУ не приведет к полномасштабному конфликту с Россией даже в случае гибели инструкторов.