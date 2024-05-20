Захарова напомнила о судьбе инструкторов ВСУ из стран НАТО
Захарова: НАТО получает обратно тех, кто отправлен на Украину обучать ВСУСюжетРоссия и НАТО:
Некоторые страны НАТО, отправившие своих специалистов для обучения Вооруженных сил Украины (ВСУ), уже получают их обратно. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что некоторые страны — члены НАТО уже обучают военнослужащих ВСУ на территории Украины.
«Некоторые страны уже получают своих обучающих обратно. Только молчат об этом. Надеюсь, храбрая Кая расскажет подробности», — написала Захарова.
Каллас в беседе с Financial Times заявила, что отправка войск НАТО на Украину для обучения солдат ВСУ не приведет к полномасштабному конфликту с Россией даже в случае гибели инструкторов.