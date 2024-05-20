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15:05, 20 мая 2024Культура

Сценарист «Слова пацана» назвал себя «бомжарой»

Сценарист «Слова пацана» Золотарев рассказал о безденежье

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев назвал себя «бомжарой» и рассказал о безденежье. Интервью с ним публикует издание «Бизнес Online».

Писатель рассказал, что проект не принес ему много денег, и подчеркнул, что у него есть машина премиального класса, которую он приобрел еще до работы над сериалом.

«Ну Porsche у меня был и до "Слова пацана". Виллы нет. Один Porsche, но я бомжара, у меня даже квартиры нет. Я москвич, но при этом у меня есть только офис. Квартиру я снимаю, у меня нет жилья своего. Но я не то чтобы супербогатый чувак, я же сценарист, понимаете, если бы был режиссером, актером или продюсером…» — подчеркнул Золотарев.

Сценарист отметил, что, если бы он хотел разбогатеть и «нарубить капусты», он бы вышел на свободный рынок и начал бы писать «любую чушь за огромные бабки». По его мнению, чем проект интереснее, тем меньше за него получают участники съемочной группы.

Ранее Золотарев объяснил популярность проекта «Слово пацана» у подростков.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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