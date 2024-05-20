Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:54, 20 мая 2024Путешествия

Стюардесса станцевала в униформе возле самолета и взбудоражила иностранцев

Стюардесса латвийской национальной авиакомпании airBaltic станцевала в униформе возле самолета и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @beautifull_cabincrews в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бортпроводница исполнила танец на камеру в темно-синем костюме и черных туфлях на каблуках. Свой образ сотрудница перевозчика дополнила ярким шейным платком, солнцезащитными очками и собранными в хвост волосами.

Подписчики аккаунта в комментариях восхитились внешностью девушки. «Вау, это восхитительно», «Круто чувствовать себя хорошо после утомительного полета», «Красивая», «Идеальная», «Очень красивая», «Классный танец», «Такая милая», — написали они.

Ранее сообщалось, что австралийка Кристина Подолян проработала стюардессой три года и рассказала о минусах этой профессии. Девушка пожаловалась, что из-за неожиданных изменений графика она никогда не могла строить планы в личной жизни. Также бывшей бортпроводнице было сложно вставать до рассвета на утренние смены.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин уволил многолетнего заместителя Шойгу из Минобороны. Кто займет его место?

      Российским ученым удалось создать новый метод лечения артрита

      Пилот назвал три возможные причины крушения вертолета президента Ирана

      В Литве объяснили выдачу тяжелого оружия пограничникам опытом Украины

      Российский рецидивист получил 16 лет за жестокую расправу над экс-сожительницей

      Люся Чеботина станцевала в откровенном платье без бюстгальтера

      Разработан метод безопасного замораживания мозга

      В Минобороны Украины создали совет c иностранными дипломатами

      Плющенко рассказал о перенесенной сложнейшей операции

      Решение Сердючки петь на русском языке объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше