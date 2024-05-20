Стюардесса станцевала в униформе возле самолета и взбудоражила иностранцев

Стюардесса латвийской национальной авиакомпании airBaltic станцевала в униформе возле самолета и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @beautifull_cabincrews в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бортпроводница исполнила танец на камеру в темно-синем костюме и черных туфлях на каблуках. Свой образ сотрудница перевозчика дополнила ярким шейным платком, солнцезащитными очками и собранными в хвост волосами.

Подписчики аккаунта в комментариях восхитились внешностью девушки. «Вау, это восхитительно», «Круто чувствовать себя хорошо после утомительного полета», «Красивая», «Идеальная», «Очень красивая», «Классный танец», «Такая милая», — написали они.

Ранее сообщалось, что австралийка Кристина Подолян проработала стюардессой три года и рассказала о минусах этой профессии. Девушка пожаловалась, что из-за неожиданных изменений графика она никогда не могла строить планы в личной жизни. Также бывшей бортпроводнице было сложно вставать до рассвета на утренние смены.