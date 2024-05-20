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14:35, 20 мая 2024Силовые структуры

Суд отклонил жалобу на арест блогера Шабутдинова по делу о мошенничестве

В уголовном деле блогера Аяза Шабутдинова появились 2 новых эпизода

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Московский городской суд отклонил жалобу на арест блогера Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве и оставил его в СИЗО. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

По данным издания, в материалах уголовного дела бизнес-тренера появились два новых эпизода — сейчас следствие инкриминирует ему в вину 75 преступлениях.

11 апреля Таганский суд Москвы продлил арест Шабутдинову, который обвиняется в мошенничестве. Блогер пробудет под стражей до 16 июля.

Бизнес-тренера задержали 3 ноября 2023 года в столице. По версии следствия, он использовал агрессивный маркетинг для продажи своих образовательных программ и тренингов.

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      Олеся Мицкевич
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