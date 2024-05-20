Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:31, 20 мая 2024Силовые структуры

Суд отправил под домашний арест топ-менеджера «дочки» РЖД

В Москве под домашний арест отправили топ-менеджера «дочки» РЖД Черкезова

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Черемушкинский суд Москвы избрал меру пресечения топ-менеджеру дочерней компании «РЖД» Георгию Черкезову, обвиняемому в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Фигурант дела является первым заместителем гендиректора компании «ВРК-1». Он пробудет под домашним арестом до 19 июля. Ему установлены определенные запреты.

По версии следствия, Черкезов, располагая известными ему служебными сведениями, организовывал заключение контрактов с заниженной стоимостью с целью личного обогащения. В результате его действий РЖД был причинен материальный ущерб в крупном размере.

Ранее заместителя министра науки и просвещения Кабардино-Балкарии обвинили в хищении 49 миллионов рублей, выделенных на жилье для детей-сирот. По статье о халатности ему грозит до шести месяцев ареста.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Путин уволил многолетнего заместителя Шойгу из Минобороны. Кто займет его место?

      Российским ученым удалось создать новый метод лечения артрита

      Пилот назвал три возможные причины крушения вертолета президента Ирана

      В Литве объяснили выдачу тяжелого оружия пограничникам опытом Украины

      Российский рецидивист получил 16 лет за жестокую расправу над экс-сожительницей

      Люся Чеботина станцевала в откровенном платье без бюстгальтера

      Разработан метод безопасного замораживания мозга

      В Минобороны Украины создали совет c иностранными дипломатами

      Плющенко рассказал о перенесенной сложнейшей операции

      Решение Сердючки петь на русском языке объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше