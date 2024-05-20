Суд отправил под домашний арест топ-менеджера «дочки» РЖД

В Москве под домашний арест отправили топ-менеджера «дочки» РЖД Черкезова

Черемушкинский суд Москвы избрал меру пресечения топ-менеджеру дочерней компании «РЖД» Георгию Черкезову, обвиняемому в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Фигурант дела является первым заместителем гендиректора компании «ВРК-1». Он пробудет под домашним арестом до 19 июля. Ему установлены определенные запреты.

По версии следствия, Черкезов, располагая известными ему служебными сведениями, организовывал заключение контрактов с заниженной стоимостью с целью личного обогащения. В результате его действий РЖД был причинен материальный ущерб в крупном размере.

Ранее заместителя министра науки и просвещения Кабардино-Балкарии обвинили в хищении 49 миллионов рублей, выделенных на жилье для детей-сирот. По статье о халатности ему грозит до шести месяцев ареста.