Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ангелина Калинина
2:1
Завершен
Анастасия Павлюченкова
Страсбург
Людмила Самсонова
2:1
Завершен
Барбора Крейчикова
Страсбург
Арсенал
1:0
Завершен
Акрон
Россия - Мелбет Первая лига|33-й тур
Пари Нижний Новгород
2:6
Завершен
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|29-й тур
Болонья
3:0
2-й тайм
live
Ювентус
Италия - Серия А|37-й тур
Ванкувер Кэнакс
Завтра
04:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 7-й матч
21:58, 20 мая 2024Спорт

ЦСКА разгромил аутсайдера РПЛ

ЦСКА разгромно победил «Пари НН» со счетом 6:2 в матче РПЛ

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Московский ЦСКА одержал разгромную победу над «Пари Нижний Новгород» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счетом 6:2. На десятой минуте счет открыл полузащитник Иван Обляков. На 22-й минуте преимущество команды увеличил нападающий Тамерлан Мусаев. На 37-й минуте отличился хавбек Саша Зделар.

Во втором тайме на 48-й минуте отставание сократил защитник Дмитрий Стоцкий. На 56-й минуте за ЦСКА забил хавбек Виктор Давила. На 77-й минуте вновь отставание сократил полузащитник Хуан Босельи. Затем у армейцев отличились форварды Антон Заболотный и Кирилл Глебов.

Таким образом, после 29 матчей ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. «Пари НН» является аутсайдером и располагается на 14-м месте, имея в активе 29 очков. Лидирует московское «Динамо» с 56 очками.

В следующем матче ЦСКА примет екатеринбургский «Урал», а «Пари НН» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Обе встречи пройдут 25 мая.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин уволил многолетнего заместителя Шойгу из Минобороны. Кто займет его место?

      В Белом доме опровергли связь санкций с крушением вертолета с Раиси

      Боец ВС РФ назвал причину постоянных промахов артиллерии ВСУ

      Стало известно о росте стоимости шенгенской визы с 11 июня

      В России заявили о намеренных убийствах украинцев Киевом

      В МИД призвали россиян воздержаться от поездок в Афганистан

      США предрекли провал в попытках внести разлад в отношения России и Китая

      В Конгрессе США заявили о готовности принять меры против МУС

      Россиянин поставил рекорд по сальто за одну минуту

      Госдеп США получал запрос о помощи от Ирана в связи с авиакатастрофой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше