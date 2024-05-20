ЦСКА разгромил аутсайдера РПЛ

ЦСКА разгромно победил «Пари НН» со счетом 6:2 в матче РПЛ

Московский ЦСКА одержал разгромную победу над «Пари Нижний Новгород» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счетом 6:2. На десятой минуте счет открыл полузащитник Иван Обляков. На 22-й минуте преимущество команды увеличил нападающий Тамерлан Мусаев. На 37-й минуте отличился хавбек Саша Зделар.

Во втором тайме на 48-й минуте отставание сократил защитник Дмитрий Стоцкий. На 56-й минуте за ЦСКА забил хавбек Виктор Давила. На 77-й минуте вновь отставание сократил полузащитник Хуан Босельи. Затем у армейцев отличились форварды Антон Заболотный и Кирилл Глебов.

Таким образом, после 29 матчей ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. «Пари НН» является аутсайдером и располагается на 14-м месте, имея в активе 29 очков. Лидирует московское «Динамо» с 56 очками.

В следующем матче ЦСКА примет екатеринбургский «Урал», а «Пари НН» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Обе встречи пройдут 25 мая.