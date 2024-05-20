Турецкий беспилотник вошел в воздушное пространство Ирана для поиска Раиси

Flightradar24: турецкий дрон Akinci долетел до района крушения вертолета Раиси

Направленный Турцией для участия в поисках потерпевшего крушение вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси беспилотник Akinci вошел в воздушное пространство Ирана. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.

По данным агентства РИА Новости, за полетом турецкого дрона над районом ЧП следили более 200 тысяч человек. Поиски иранского лидера продолжаются более 10 часов.

Ранее Турция направила 32 альпиниста на поиск вертолета с иранским лидером, а Евросоюз применил свои спутники для содействия Тегерану в поисках.

Вертолет с Раиси упал днем 19 мая после встречи иранского лидера с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан. К настоящему моменту на связь со спасателями вышел лишь один человек.