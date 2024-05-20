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12:40, 20 мая 2024Спорт

Усик пробудет в звании абсолютного чемпиона мира менее двух недель

Украинец Усик лишится пояса IBF и звания абсолютного чемпиона мира 1 июня

Фото: Mateusz Porzucek / Globallookpress.com

Украинец Александр Усик пробудет в звании абсолютного чемпиона мира по боксу менее двух недель. Об этом сообщает журналист Дэн Рафаэль на своей странице в соцсети X.

1 июня Усик лишится пояса Международной боксерской федерации (IBF), так как не выйдет на защиту титула с обязательным претендентом Филипом Хрговичем. Хорват подерется с англичанином Даниэлем Дюбуа.

Усик и британец Тайсон Фьюри провели поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе в ночь на 19 мая в Саудовской Аравии. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой украинца раздельным судейским решением — 115-112, 113-114, 114-113.

Усик остался непобежденным, выиграв 22-й бой на профессиональном ринге. Поражение стало для Фьюри первым в карьере, до этого в его активе было 34 победы и ничья.

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      Дарья Коршунова
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