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12:09, 20 мая 2024Россия

В Белгороде прогремели взрывы после объявления ракетной опасности

ТАСС: на территории Белгорода раздались взрывы
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Антон Вергун / РИА Новости

На территории Белгорода раздались взрывы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Перед этим глава региона Вячеслав Гладков сообщил о запуске в городе сигнала ракетной опасности.

Данных о причинах взрывов не приводится.

Белгородская область является одним из регионов, которые наиболее часто подвергаются атакам со стороны Украины. Ранее 20 мая на территории одного из белгородских сел взорвался украинский беспилотник.

Президент России Владимир Путин заявил, что обезопасить российские регионы от обстрелов сможет создание санитарной зоны на украинской территории. С этой целью российские войска начали наступательные действия на севере Харьковской области, добавил он.

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      Алан Босиков
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