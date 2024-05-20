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12:57, 20 мая 2024Россия

В Госдуме прокомментировали истечение полномочий Зеленского

Картаполов: Зеленский перестанет быть президентом, но останется преступником

Фото: Brendan Smialowski / Reuters

Владимир Зеленский после истечения срока полномочий перестанет быть президентом Украины, однако останется военным преступником. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Он был, есть и останется военным преступником, несмотря на то, что он числился президентом, сейчас он перестанет числиться президентом», — сказал депутат.

Парламентарий добавил, что Москва спросит с Зеленского за преступления против украинцев и россиян.

20 мая Владимир Зеленский перестал быть легитимным президентом Украины. Политик занял пост 20 мая 2019 года. Сегодня на Украине должны были привести к присяге нового главу государства. Однако в стране не было президентских выборов из-за военного положения.

31 марта 2024 года на Украине должны были пройти выборы главы государства, однако Зеленский отменил кампанию, заявив, что выборы на данный момент «не ко времени».

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      Никита Абрамов
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