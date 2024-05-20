Лисняк: в Харькове вооружили полицейский оркестр и сотрудников музея

В Харькове украинские власти вооружили полицейский оркестр и сотрудников ведомственного музея. Об этом рассказал заместитель главы российской администрации региона Евгений Лисняк, передает РИА Новости.

«Так называемое главное управление национальной полиции в Харьковской области издало приказ о вооружении всех штатных сотрудников полиции», — рассказал Лисняк. Он уточнил, что речь идет в том числе о выдачи оружия женщинам и сотрудникам оркестра, музея и подразделения, занимающегося борьбой с киберпреступностью.