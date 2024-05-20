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17:02, 20 мая 2024Бывший СССР

В Харькове вооружили оркестр и сотрудников музея

Лисняк: в Харькове вооружили полицейский оркестр и сотрудников музея

Фото: Efrem Lukatsky / AP

В Харькове украинские власти вооружили полицейский оркестр и сотрудников ведомственного музея. Об этом рассказал заместитель главы российской администрации региона Евгений Лисняк, передает РИА Новости.

«Так называемое главное управление национальной полиции в Харьковской области издало приказ о вооружении всех штатных сотрудников полиции», — рассказал Лисняк. Он уточнил, что речь идет в том числе о выдачи оружия женщинам и сотрудникам оркестра, музея и подразделения, занимающегося борьбой с киберпреступностью.

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      Екатерина Грищенко
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