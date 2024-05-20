Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:28, 20 мая 2024Бывший СССР

В Харьковской области ВСУ начали запугивать эвакуированных граждан

Лисняк: в Харьковской области ВСУ запугивают эвакуированных граждан

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Харьковской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) запугивают эвакуированных граждан. Об этом сообщил заместитель главы российской администрации региона Евгений Лисняк, передает ТАСС.

По его словам, украинские военные, пытаясь заставить население эвакуироваться вглубь региона, применяли методы психологического давления и «откровенного мародерства». Лисняк рассказал, что у одного из жителей села Гатище незадолго до перехода населенного пункта под контроль Российской армии бойцы ВСУ отобрали паспорт и угрожали лишить социальных выплат, если он не согласится уехать.

Ранее Лисняк также сообщал, что в Харьковской области Киев начал подготовку «спящих агентов». Он рассказал, что агенты будут на перешедших под контроль России территориях региона изображать местных жителей и даже знать местность, традиции и обычаи. В то же время они будут следить за действиями военных и администрации, чтобы передавать полученные сведения украинской стороне.

По состоянию на 15 мая из Харьковской области было эвакуировано почти 8 тысяч человек. Соответствующие данные публиковал глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      МУС запросил ордер на арест Нетаньяху и министра обороны Израиля. Их подозревают в военных преступлениях

      Кабмин поддержал проект о признании супругами гражданских жен погибших в СВО

      Президент Израиля высказался об ордере МУС на арест Нетаньяху

      Россиянин покрасил волосы в желто-голубой и попал под административный штраф

      В российском городе жилой дом ушел под воду

      У берегов российского региона запечатлели явление фата-моргана

      Россиянкам раскрыли способы скрыть живот с помощью одежды

      Россияне расхотели покупать жилье

      Начался суд над россиянами по обвинению в серии диверсий и поджоге Су-24

      На Украине решили отправлять повестки по почте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше