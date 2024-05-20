Лисняк: в Харьковской области ВСУ запугивают эвакуированных граждан

В Харьковской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) запугивают эвакуированных граждан. Об этом сообщил заместитель главы российской администрации региона Евгений Лисняк, передает ТАСС.

По его словам, украинские военные, пытаясь заставить население эвакуироваться вглубь региона, применяли методы психологического давления и «откровенного мародерства». Лисняк рассказал, что у одного из жителей села Гатище незадолго до перехода населенного пункта под контроль Российской армии бойцы ВСУ отобрали паспорт и угрожали лишить социальных выплат, если он не согласится уехать.

Ранее Лисняк также сообщал, что в Харьковской области Киев начал подготовку «спящих агентов». Он рассказал, что агенты будут на перешедших под контроль России территориях региона изображать местных жителей и даже знать местность, традиции и обычаи. В то же время они будут следить за действиями военных и администрации, чтобы передавать полученные сведения украинской стороне.

По состоянию на 15 мая из Харьковской области было эвакуировано почти 8 тысяч человек. Соответствующие данные публиковал глава областной военной администрации Олег Синегубов.