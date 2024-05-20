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13:41, 20 мая 2024Экономика

В Китае зафиксировали рекордный отток капитала

Bloomberg: китайские банки в апреле продали максимум валюты с конца 2016 года

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Отток капитала из Китая усилился в апреле, пишет Bloomberg, ссылаясь на официальные данные, согласно которым банки в стране продали своим клиентам иностранную валюту на сумму 36,7 миллиарда долларов, что является максимальным показателем с декабря 2016 года.

В материале отмечается, что это произошло «в то время как экспортеры сдерживали конвертацию долларов, жители скупали иностранную валюту для поездок за границу», а инвесторы отдавали предпочтение ценным бумагам, не номинированным в юанях.

В результате счет текущих операций сложился не в пользу нацвалюты, что является редкостью для Китая, давно имеющего профицит от своего экспорта, указывает агентство, отмечая, что банки страны перевели за границу средства на 29,5 миллиарда долларов от имени клиентов для прямых инвестиций и это стало рекордным показателем.

На прошлой неделе также стало известно, что Народный банк Китая, стремясь стабилизировать рынок недвижимости страны, резко упростил условия покупки отменил минимальную процентную ставку по ипотечным кредитам и снизил размер первоначального взноса для покупателей жилья.

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      Дмитрий Воронин
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