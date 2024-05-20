В КНДР отреагировали на ядерный эксперимент США

МИД КНДР: США вынуждают Пхеньян повысить готовность к ядерному сдерживанию

КНДР повысит готовность к ядерному сдерживанию из-за субкритического ядерного эксперимента США. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на представителя МИД страны.

По его словам, такой шаг является вынужденной мерой, чтобы подготовиться к стратегической нестабильности в регионе и мире из-за действий Вашингтона. Представитель министерства подчеркнул, что Северная Корея не допустит появления стратегического дисбаланса в обеспечении безопасности на Корейском полуострове.

14 мая Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) Министерства энергетики США провело субкритические испытания на ядерном полигоне в штате Невада. Там утверждают, что эксперимент не нарушает моратория на ядерные испытания, поскольку в ходе него не образуется «сверхкритической цепной реакции».