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02:27, 20 мая 2024Мир

В КНДР отреагировали на ядерный эксперимент США

МИД КНДР: США вынуждают Пхеньян повысить готовность к ядерному сдерживанию

Фото: Winfried Rothermel / Globallookpress.com

КНДР повысит готовность к ядерному сдерживанию из-за субкритического ядерного эксперимента США. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на представителя МИД страны.

По его словам, такой шаг является вынужденной мерой, чтобы подготовиться к стратегической нестабильности в регионе и мире из-за действий Вашингтона. Представитель министерства подчеркнул, что Северная Корея не допустит появления стратегического дисбаланса в обеспечении безопасности на Корейском полуострове.

14 мая Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) Министерства энергетики США провело субкритические испытания на ядерном полигоне в штате Невада. Там утверждают, что эксперимент не нарушает моратория на ядерные испытания, поскольку в ходе него не образуется «сверхкритической цепной реакции».

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      Марина Совина
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