В Минобороны Украины создали совет c иностранными дипломатами

Минобороны Украины создало совет, куда вошли иностранные дипломаты

В Министерстве обороны Украины создали совет доноров институциональных реформ, куда вошли иностранные дипломаты. Об этом сообщает ТАСС.

«В совет доноров институциональных реформ вошли представители более 20 стран и организаций (...), которые работают на Украине», — указано в сообщении кабинета министров республики.

По словам заместителя министра обороны Украины Станислава Гейдера, в совет вошли атташе по вопросам обороны, дипломатические представители стран-партнеров, а также международных организаций в сфере обороны, а создан он был, чтобы упростить коммуникацию с Западом, получить экспертную помощь, материальную поддержку и консультации по совместимости с НАТО.

Ранее заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк рассказал, что Служба безопасности Украины (СБУ) конфликтует с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны страны из-за денег, которые не удается поделить. Он уточнил, что предприниматели одной из отраслей постоянно платили СБУ.

«Эти деньги, скажем откаты либо взятки, идут Главному управлению разведки. В связи с тем, что они не могут поделить финансовые потоки, идет колоссальный конфликт», — сказал Лисняк.