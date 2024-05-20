В Москве спрогнозировали резкое ухудшение погоды

Гроза и сильный ветер ожидаются в Москве во вторник, 21 мая

Во вторник, 21 мая, в Москве ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом сообщается на портале mos.ru.

По данным синоптиков, в столице ожидаются дождь, гроза, а также усиление ветра. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, уточняют специалисты.

«Горожан в непогоду просят быть внимательнее на улице и ни в коем случае не укрываться под деревьями. Лучше держаться подальше от шатких конструкций и не парковать рядом с ними машины», — говорится в посте.

Ранее сообщалось, что в предстоящие выходные воздух в Москве прогреется до 27 градусов. В субботу ночью ожидается около 10 градусов тепла, а днем — плюс 21-26 градусов. В воскресенье ночью столбики термометров поднимутся до плюс 11-15 градусов, днем — до плюс 22-27 градусов. При этом будет солнечно и без осадков.