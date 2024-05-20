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11:32, 20 мая 2024Россия

В России оценили влияние гибели Раиси на отношения Ирана и США с Израилем

Эксперт: гибель Раиси может оставить напряженность между Ираном и США с Израилем

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси может оставить напряженность между Исламской республикой и США с Израилем. Такое мнение выразил эксперт из НИУ ВШЭ Андрей Бакланов, сообщает в понедельник, 20 мая, РИА Новости.

«Возможно, некоторые линии, направленные на то, чтобы добиться снижения градуса напряженности в отношениях между Ираном и Израилем, Ираном и США, могут в ближайшей перспективе не иметь того продолжения, которое они имели в последнее время», — предположил он.

При этом эксперт полагает, что несмотря на случившееся линия Исламской Республики во внешней политике, направленная на снижение напряженности в отношениях с Вашингтоном и еврейским государством, вряд ли сильно изменится.

Ранее иранский вице-президент Мохсен Мансури подтвердил гибель Раиси при крушении вертолета. В авиакатастрофе также не удалось выжить главе МИД Ирана Ирана Хосейну Амиру Абдоллахиану, губернатору Восточного Азербайджана Малеку Рахмати и пятничному имаму города Тебриз Мохаммаду Али Але Хашему.

Исполняющим обязанности президента до выборов в стране станет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.

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      Игорь Дмитров
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