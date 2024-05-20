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17:01, 20 мая 2024Экономика

В России призвали к осторожности с налоговыми поправками

Мазепин о налоговых поправках: нельзя резать несущую золотые яйца курицу
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России необходимо быть осторожнее в процессе подготовки налоговых поправок. С таким призывом на заседании экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам обратился председатель комиссии РСПП по производству и рынку удобрений Дмитрий Мазепин, его слова приводит РИА Новости.

По мнению представителя отрасли, в ходе изменения налоговой системы необходимо стремиться к справедливому разделению налоговой нагрузки в зависимости от положения дел в конкретных отраслях промышленности и бизнеса.

«Понимаем, что ставки налогов, конечно, могут зависеть от того, кто и сколько зарабатывает, получает дивиденды, извлекает прибыль. Но в то же время, как справедливо говорят, нельзя резать курицу, которая несет золотые яйца», — объяснил Мазепин.

Основатель «Уралхима», выразил надежду, что в ходе изменения налоговой системы будут заложены основы и стимулы для развития разного бизнеса и попросил предусмотреть диверсифицированный подход к предприятиям, имеющим большую долговую нагрузку, которые не платят дивиденды, но продолжают реализацию крупных инвестиционных проектов.

«Эти проекты уже через три-пять лет принесут дополнительные налоговые доходы, увеличат валовый внутренний продукт и позволят сохранить наше место на мировом рынке. Выработка справедливой, долгосрочной, поддерживаемой бизнесом и обществом налоговой политики — подход, который должен стоять во главе угла перед всеми нами в рамках начинающейся работы по внесению изменений в налоговое законодательство», — заявил он.

Обсуждение реформы стартовало 20 мая. По словам руководителя думского комитета по бюджету Андрея Макарова, корректировка налоговой системы поможет реализовать нужные функции государства, включая повышающиеся социальные расходы. При этом важно и сохранение стабильности, чтобы ключевые параметры системы оставались неизменными до 2030 года, добавил он.

Вячеслав Агапов
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