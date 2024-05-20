В России резко увеличилась стоимость аренды жилья

«Авито Недвижимость»: на 20 % выросла за год средняя цена аренды квартир в РФ

Стоимость аренды жилья в России резко увеличилась. Об этом сообащает «Газеты.Ru» со ссылкой на руководителя категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константина Каменева.

Уточняется, что средняя цена долгосрочной аренды квартир в России с 1 по 15 мая 2024 года составила 30 тысяч рублей. Это на 20 процентов или пять тысяч рублей больше год у году.

По данным сервиса, средняя цена аренды в мае 2024 года уменьшилась только на квартиры с четырьмя комнатами и более — на 30 тысяч рублей за год, до 150 тысяч рублей. Аренда студий подорожала на пяти тысяч рублей — до почти 25 тысяч рублей.

Однокомнатную квартиру в мае можно снять за аналогичную сумму — подорожали они на четырех тысяч рублей за год.

«Двушки» стали дороже на пять тысяч рублей — средняя цена аренды составила 35 тысяч рублей. Стоимость съема трехкомнатных квартир за год не изменилась — ставка аренды составляет 50 тысячи рублей.

Ранее россиянам рассказали, какие квартиры невыгодны для продажи. По мнению вице-президента Российской гильдии риелторов Константина Апрелева, убыточными для девелоперов являются объекты площадью меньше 28 квадратных метров. Большую прибыль им приносят апартаменты.