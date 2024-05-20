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09:57, 20 мая 2024Бывший СССР

В СВР рассказали о проведении на Украине кампании страха по указке США

СВР: США требует от Киева продолжать кампанию запугивания украинцев

Фото: BRENDAN SMIALOWSKI / Reuters

Вашингтон требует от президента Украины Владимира Зеленского продолжать запугивание украинцев последствиями поражения Киева в конфликте с Москвой. О проведении на Украине кампании страха по указке США рассказали в пресс-службе Службы внешней разведки (СВР) России, передает РИА Новости.

«Развернута также кампания запугивания украинских граждан "неизбежными массовыми репрессиями" в случае поражения Украины. Американцы и их союзники настойчиво рекомендуют Зеленскому не ослаблять хватку в работе с населением страны, продолжать создавать атмосферу страха среди мирных жителей», — приводится в публикации заявление ведомства.

В пресс-службе добавили, что частью кампании станет искажение информации о целях проведения на Украине специальной военной операции.

Ранее в СВР оценили популярность украинского лидера в Вооруженных силах Украины. Согласно информации ведомства, рейтинг Зеленского в украинской армии не превышает и 20 процентов.

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      Глеб Палехов
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