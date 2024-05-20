Володин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси

Спикер Госдумы Володин выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

Погибший в авиакатастрофе президент Ирана Эбрахим Раиси внес неоценимый вклад в укрепление дружественных отношений между Москвой и Тегераном. Об этом заявил в своем послании с соболезнованиями спикеру иранского парламента (Меджлиса) Мохаммаду Багеру Галибафу председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

«Это большая утрата для всех нас», — отметил Володин.

Он добавил, что президент Исламской Республики всегда отстаивал ее интересы и независимость, а также «суверенное развитие в многополярном мире». Российский политик также передал слова сочувствия всем родным и близким жертв крушения вертолета.

Ранее иранский вице-президент Мохсен Мансури подтвердил гибель Раиси при крушении вертолета. В авиакатастрофе также не удалось выжить главе МИД Ирана Ирана Хосейну Амиру Абдоллахиану, губернатору Восточного Азербайджана Малеку Рахмати и пятничному имаму города Тебриз Мохаммаду Али Але Хашему.

Исполняющим обязанности президента до выборов в стране станет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.