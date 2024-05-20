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23:46, 20 мая 2024Спорт

Вратарь сборной Латвии похудел на семь килограммов во время матча

Вратарь Латвии Гудлевскис похудел на семь килограммов в матче ЧМ по хоккею

Фото: Reuters

Вратарь сборной Латвии Кристерс Гудлевскис похудел на семь килограммов во время матча шестого тура группового раунда чемпионата мира против национальной команды Словакии. Об этом на своей странице в социальной сети Х написал журналист Ульвис Броже.

Главный тренер Латвии Харийс Витолиньш подтвердил информацию. Он заявил, что впервые столкнулся с подобным.

Встреча завершилась победой Латвии со счетом 3:2 в послематчевой серии буллитов. Гудлевскис отразил 41 бросок, а в серии буллитов соперникам удалось забросить лишь одну шайбу.

Чемпионат мира-2024 проходит в чешских Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Сборные России и Белоруссии пропускают турнир из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея. Кроме того, болельщикам запретили проносить на трибуны любую символику двух стран.

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      Анастасия Борисова
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