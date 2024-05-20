Вратарь сборной Латвии похудел на семь килограммов во время матча

Вратарь Латвии Гудлевскис похудел на семь килограммов в матче ЧМ по хоккею

Вратарь сборной Латвии Кристерс Гудлевскис похудел на семь килограммов во время матча шестого тура группового раунда чемпионата мира против национальной команды Словакии. Об этом на своей странице в социальной сети Х написал журналист Ульвис Броже.

Главный тренер Латвии Харийс Витолиньш подтвердил информацию. Он заявил, что впервые столкнулся с подобным.

Встреча завершилась победой Латвии со счетом 3:2 в послематчевой серии буллитов. Гудлевскис отразил 41 бросок, а в серии буллитов соперникам удалось забросить лишь одну шайбу.

Чемпионат мира-2024 проходит в чешских Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Сборные России и Белоруссии пропускают турнир из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея. Кроме того, болельщикам запретили проносить на трибуны любую символику двух стран.