В Иране всех пассажиров упавшего вертолета Раиси сочли погибшими

Все пассажиры упавшего вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси считаются погибшими. Об этом агентству Reuters сообщил неназванный чиновник в Тегеране.

Ранее в Иране сообщили, что пропавший с радаров вертолет полностью сгорел. Прибывшие на место ЧП спасатели утверждают, что условия, в которых находится воздушное судно, «нельзя назвать хорошими».

заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский рассказал, что считает причиной падения вертолета ошибку пилота. По его мнению, были нарушены правила полета в условиях плохой видимости и по метеоусловиям.