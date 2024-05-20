ВСУ обстреляли село в Белгородской области

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли белгородское село Новая Таволжанка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Гладков заверил, что пострадавших нет. В результате обстрела загорелась хозпостройка частного дома, также была повреждена линия электропередачи, пояснил глава.

Он подчеркнул, что все оперативные службы работают на месте. «Обход территории продолжается», — написал губернатор. Других подробностей о случившемся он раскрывать не стал.

До этого Минобороны России отчиталось о пресечении удара ВСУ по Белгородской области.

Еще раньше украинский беспилотник взорвался на территории белгородского села Красное.