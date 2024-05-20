Пользоваться Windows XP в 2024 году оказалось опасно

Устаревшая Windows XP «поймала» несколько вирусов при подключении к интернету

Блогер Эрик Паркер предостерег владельцев ПК от использования устаревших версий ОС Windows. Об этом автор сообщил в ролике на YouTube.

Энтузист установил на виртуальную машину операционную систему от Microsoft, вышедшую в 2001 году. Специалист заявил, что не совершал никаких особых действий, но ОС «поймала» несколько вирусов после того, как просто подключилась к интернету.

По словам Паркера, пользоваться Windows XP в 2024 году опасно. Он сравнил свой опыт с прогулкой по минному полю или встречей со стаей голодных волков. Специалист объяснил, что современные хакеры используют инструменты, которые могут сканировать ОС и выявлять различные бреши. Блогер заявил, что XP не получала патчи безопасности как минимум десять лет, поэтому выходить через нее в интернет нельзя.

После короткого сеанса блогер установил на компьютер бесплатный антивирус. Эрик Паркер нашел на устройстве восемь вирусов — видимо, загруженных из интернета. Спустя некоторое время энтузиаст обнаружил неизвестную ему учетную запись и выяснил, что кто-то хотел удаленно подключиться к компьютеру через протокол передачи файлов FTP.

Согласно данным Statcounter, в апреле 2024 года самой популярной ОС от Microsoft с долей 70 процентов оказалась Windows 10. Доля Windows XP составила 0,33 процента.

В середине мая корпорация Microsoft заявила, что браузер Edge перестанет работать на старых компьютерах с Windows. Так, программа не будет запускаться на ПК с процессорами без поддержки SSE3.