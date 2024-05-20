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13:23, 20 мая 2024Забота о себе

Затяжной кашель назвали симптомом смертельно опасных заболеваний

Онколог Андрей Нефедов: затяжной кашель может быть симптомом рака легких

Фото: Brittany Colette / Unsplash

Длящийся больше трех недель кашель может быть симптомом рака легких и других смертельно опасных заболеваний дыхательной системы, предупредил онколог высшей категории, торакальный хирург Андрей Нефедов. Об этом он рассказал «Известиям».

Нефедов рекомендовал при затяжном кашле, появлении хрипоты и мокроты с кровью сразу же обращаться к врачам, так как эти симптомы могут быть проявлениями рака легких и других заболеваний дыхательной системы. «Также стоит обратить внимание на одышку, боли в груди, особенно если она усиливается при глубоком дыхании или кашле, постоянное чувство усталости или слабости, свист при дыхании и необъяснимую потерю веса», — предупредил онколог.

В зоне риска находятся прежде всего курильщики, отметил Нефедов. Причем, по его словам, причиной болезней легких является не только табак, но и электронные сигареты, поэтому людям с этой вредной привычкой необходимо регулярно проходить обследования, особенно на рак легких, который на начальных стадиях себя никак не проявляет.

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Заядлым курильщикам в возрасте врач посоветовал регулярно проходить НДКТ. Этот метод позволяет выявить даже самые маленькие образования в легких, объяснил он.

В заключение Нефедов призвал не гуглить симптомы заболеваний и тем более не заниматься самолечением. На деле все может оказаться не так страшно, как рассказывает интернет, а самолечение способно смазать симптоматику и усложнить работу врачей, подытожил врач.

Ранее онколог-гематолог Дэниел Ландау сообщил, что появляющийся только по ночам кашель может указывать на развитие опасных заболеваний. По его словам, этот симптом сигнализирует об астме и проблемах ЖКТ.

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      Вера Владзиевская
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