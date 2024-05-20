Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:04, 20 мая 2024Забота о себе

Женщина потеряла интерес к сексу после родов и столкнулась с непониманием мужа

Фото: Anthony Tran / Unsplash

После родов молодая женщина потеряла интерес к сексу и столкнулась с непониманием мужа, который настаивает на интиме. Ее слова цитирует издание Mirror.

По словам женщины, около месяца назад она стала матерью. Переношенную беременность пришлось стимулировать, и процесс до рождения малыша продлился 36 часов. Сами роды она описывает как легкие — врачам не пришлось накладывать швы, однако она не чувствует себя готовой к сексу после того, как пройдут шесть рекомендованных недель полового спокойствия. «Муж не перестает говорить, как наконец займется со мной любовью. Один раз я занялась с ним оральным сексом, и было гадко, желания нет вообще», — пожаловалась женщина.

Мужчина, продолжила она, реагирует на ее низкое либидо «как обиженный ребенок». «Я пытаюсь объяснить, что мое тело прошло через многое, в моей матке буквально гигантская дыра, у меня только что закончилось продлившееся пять недель кровотечение, и я все еще сильно пахну лохиями там. Я не сексуальная, мне нужно еще понять, как с этим всем разобраться», — заключила она.

В комментариях женщины поддержали автора поста. «Скажите ему, пусть помастурбирует. Что никому не нравятся выпрашивающие секса мужчины. Что чем больше он требует того, что нужно только ему, тем он менее привлекателен», — посоветовала одна из пользовательниц форума.

Материалы по теме:
«Две женщины подарят мужчине больше любви» Истории российских семей, которые выбрали многоженство
«Две женщины подарят мужчине больше любви»Истории российских семей, которые выбрали многоженство
14 сентября 2022
Как пережить развод? Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
Как пережить развод?Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
4 октября 2022

Ранее коуч по отношениям Джейн Грин дала совет боящейся секса после рождения ребенка женщине. Она заявила, что мужчины, какими бы понимающими они ни были, не в состоянии до конца осознать, почему женщины эмоционально или физически неспособны заниматься сексом.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе. Спасатели добрались до упавшего вертолета, выживших не нашли

      Иностранец совратил трех подростков и попал под следствие

      Вице-президент Ирана подтвердил гибель Раиси

      Число пострадавших при обстреле Белгородской области возросло

      Жительница рассказала о моменте обстреле Шебекино со стороны ВСУ

      Российский адвокат получил 3,5 года за имитацию стрельбы по мемориалу

      В России назвали регионы-лидеры по динамике зарплат

      В Госдуме состоится публичное обсуждение налоговой реформы

      Жена ветерана рассказала о десятилетних попытках встать в очередь на жилье

      Российский военный отказался участвовать в СВО и получил срок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше