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07:26, 20 мая 2024Россия

Жительница рассказала о моменте обстреле Шебекино со стороны ВСУ

Жительница Шебекино рассказала о нескольких прилетах по городу во время обстрела

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Жительница Шебекино Белгородской области, который подвергся массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказала о моменте атаки. Ее слова передает РИА Новости.

«Были прилеты, но через время: был сначала один прилет, и потом… я уже не помню, я в коридор убежала — два точно было», — рассказала женщина. Удар ВСУ повредил дом россиянки — как минимум двое его жильцов пострадали.

Вечером в воскресенье, 19 мая, ВСУ ударили по Шебекино из реактивной системы залпового огня «Ольха». Пострадали 11 человек, среди которых трое детей. Разрушения в городе зафиксированы в семи многоквартирных домах, еще в 98 квартирах выбиты стекла. Кроме того, осколками от снарядов повреждены 25 автомобилей.

Ночью 20 мая два региона России — Курскую и Белгородскую область — пытались атаковать семь беспилотников ВСУ. Их удалось уничтожить или перехватить средствами противовоздушной обороны (ПВО).

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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