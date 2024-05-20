Звезда OnlyFans рассказала о преследованиях фаната

Американская звезда платформы OnlyFans Си-Джей Спаркс пожаловалась на преследования фаната. Подробности она раскрыла в подкасте Inside OnlyFans, выпуск которого доступен на YouTube.

Спаркс вспомнила, что недавно один поклонник нашел ее номер телефона и начал звонить ей с разных номеров. «Он даже узнал, где я живу, но это был адрес моей старой квартиры», — отметила модель.

Звезда OnlyFans добавила, что неизвестный мужчина также начал отправлять ей голосовые сообщения с угрозами. «Он сказал, что мы встречались в 2017 году, и спрашивал, почему я не отвечаю, сказал, что попросит других людей звонить мне, что мы познакомились через девушку по имени Лора, но я никогда не знала никого с этим именем», — рассказала девушка. По ее словам, ранее она не сталкивалась с преследованиями со стороны фанатов. «Теперь я знаю, каково это — быть преследуемой сталкером», — заключила она.

Ранее Спаркс заявила, что у людей много предрассудков на ее счет из-за того, что она публикует контент на OnlyFans. По словам модели, она часто встречает парней, которые не хотят вступать в отношения с ней из-за ее работы.