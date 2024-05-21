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06:01, 21 мая 2024Интернет и СМИ

Брат невесты в шутку упомянул один факт о ней и испортил свадьбу

Фото: Shardayyy Photography / Unsplash

Пользователь Reddit, который присутствовал на свадьбе двоюродной сестры, в шутку упомянул на торжестве один факт о ней и испортил мероприятие. Брат невесты раскрыл гостям, что на празднике был бывший партнер девушки.

Автор поста написал, что недавно был на свадьбе двоюродной сестры, которая, по его словам, проходила идеально. Он рассказал, что во время приема гости могли по желанию сказать тост в микрофон. «Я выпил, почувствовал себя уверенно и решил пошутить о том, что моя сестра всегда говорила о том, что выйдет замуж только тогда, когда свиньи начнут летать, и упомянул ее бывшего парня, который сидел за соседним столом и у которого раньше была свинья», — вспомнил герой истории.

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По словам молодого человека, после его тоста выяснилось, что невеста умолчала о том факте, что на свадьбу был приглашен ее экс-бойфренд. «Все затихло, было буквально слышно падение булавки, жених расстроился и подумал, что между моей сестрой и ее бывшим парнем остались чувства», — сказал он.

Парень признался, что его речь испортила праздник и привела к тому, что на приеме разразились споры о том, уместно ли экс-бойфренду невесты присутствовать на мероприятии. «В итоге мне запретили приходить еще на два семейных праздника, я стал изгоем», — пожаловался он и добавил, что алкоголь и микрофон — опасное сочетание на свадьбах.

В комментариях многие осудили невесту за то, что она пригласила на свадьбу бывшего молодого человека и скрыла этот факт от жениха. Другие же назвали неуместным поступок автора упоминать прошлые отношения сестры на ее свадьбе.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как отказался следовать совету молодоженов и испортил торжество. Парень упал в обморок на фотографа и разбил его камеру, из-за чего невеста и жених остались без профессиональных свадебных фотографий.

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      Олег Давыдов
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