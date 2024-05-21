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20:10, 21 мая 2024Мир

Британский генерал признал неспособность отразить удар российских ракет

Генерал Бэрронс: системы ПВО Британии не отразят удар российских ракет

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Великобритании не смогут отразить потенциальный удар российских ракет. Об этом в интервью газете The Sun сообщил отставной генерал британской армии Ричард Бэрронс.

«Ракетам потребуется 90 минут, чтобы достичь Лондона, если они будут запущены с территории России. У Великобритании пока нет той противовоздушной и противоракетной обороны, которая есть у Украины, поэтому мы не сможем отреагировать на атаку», — признал офицер.

Ранее стало известно, что Великобритания и Финляндия подписали соглашение о партнерстве, в котором Россия названа главной угрозой для Европы.

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      Виктория Кондратьева
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