Британия и Финляндия объявили Россию главной угрозой

Британия и Финляндия подписали соглашение о партнерстве, назвав Россию угрозой

Великобритания и Финляндия подписали соглашение о партнерстве, в котором Россия названа главной угрозой для Европы. Об этом утверждается в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

«Великобритания и Финляндия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, объявив Россию самой значительной и прямой угрозой европейскому миру и стабильности», — утверждается в публикации.

В тексте соглашения, по данным правительства, закреплена важность «совместной работы по лишению России выгод» от специальной военной операции на Украине, а также совместного противостояния «вредоносной кибердеятельности и гибридным угрозам» со стороны России.

Ранее главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что Россия будет представлять для НАТО угрозу даже после окончания боевых действий на Украине.