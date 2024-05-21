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14:45, 21 мая 2024Спорт

Бывший футболист и тренер ЦСКА умер в возрасте 90 лет

Умер бывший нападающий и тренер футбольного клуба ЦСКА Владимир Агапов

Фото: ARVD73 / Shutterstock / Fotodom

Бывший нападающий и тренер футбольного клуба ЦСКА Владимир Агапов умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале московской команды.

«Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким Владимира Михайловича», — говорится в заявлении армейцев.

Агапов выступал за ЦСКА с 1955 по 1960 год. В 1955 он в составе клуба выигрывал Кубок СССР.

Также Агапов представлял московский «Спартак», серпуховскую «Звезду», «Анхальт» из ГДР и сыграл один матч за сборную СССР. В 1974 году экс-футболист работал тренером ЦСКА.

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      Дарья Коршунова
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