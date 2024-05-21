Чемпион мира по футболу завершит карьеру после Евро-2024

Чемпион мира по футболу немец Тони Кроос завершит карьеру после Евро-2024

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос завершит карьеру после Евро-2024. Об этом спортсмен объявил на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Моя карьера завершится этим летом после чемпионата Европы. Как я всегда говорил: "Реал" был и будет моим последним клубом», — написал немец. Он отметил, что всегда хотел закончить на пике и теперь стремится завоевать 15-й кубок вместе с мадридской командой.

В сезоне-2023/2024 34-летний Кроос сыграл в 46 матчах во всех турнирах, отметившись одним голом и девятью результативными передачами. Он выиграл чемпионат Испании и вышел в финал Лиги чемпионов.