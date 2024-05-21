Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Франция
1:1
Перерыв
live
Германия
ЧМ-2024|Группа B
Канада
Сегодня
17:20 (Мск)
Чехия
ЧМ-2024|Группа A
Латвия
Сегодня
17:20 (Мск)
США
ЧМ-2024|Группа B
Александр Шевченко
Сегодня
20:30 (Мск)
Эмиль Руусувуори
Женева
Швеция
Сегодня
21:20 (Мск)
Словакия
ЧМ-2024|Группа B
Финляндия
Сегодня
21:20 (Мск)
Швейцария
ЧМ-2024|Группа A
Нью-Йорк Рейнджерс
23 мая
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - плей-офф|Финал - Восток. 1-й матч
14:01, 21 мая 2024Спорт

Чемпион мира по футболу завершит карьеру после Евро-2024

Чемпион мира по футболу немец Тони Кроос завершит карьеру после Евро-2024

Фото: Susana Vera / Reuters

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос завершит карьеру после Евро-2024. Об этом спортсмен объявил на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Моя карьера завершится этим летом после чемпионата Европы. Как я всегда говорил: "Реал" был и будет моим последним клубом», — написал немец. Он отметил, что всегда хотел закончить на пике и теперь стремится завоевать 15-й кубок вместе с мадридской командой.

В сезоне-2023/2024 34-летний Кроос сыграл в 46 матчах во всех турнирах, отметившись одним голом и девятью результативными передачами. Он выиграл чемпионат Испании и вышел в финал Лиги чемпионов.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Выдающийся российский ученый получил 14 лет колонии за госизмену. В его деле может быть замешан Китай

      Россиянину дали 14 лет за сексуальное насилие над двумя маленькими девочками

      В Финляндии предложили отказаться от «царской» железнодорожной колеи

      На Украине депутаты заблокировали трибуну и сорвали заседание Рады

      В Бельгии построят мегафабрику по производству спутников

      Прогноз сбора пшеницы в России понизили из-за непогоды

      Российского боксера заподозрили в создании банды нападавших на людей подростков

      Чемпион мира по футболу завершит карьеру после Евро-2024

      Российский футболист выразил готовность отказаться от гражданства Украины

      Мишустин раскритиковал возрожденную Volga из-за китайского руля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше