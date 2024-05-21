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19:32, 21 мая 2024Экономика

Европейская страна заявила об отсутствии у нее замороженных российских активов

В Финляндии сообщили об отсутствии в стране замороженных активов ЦБ РФ

Фото: Yevhenii Kravchuk / Shutterstock / Fotodom

В Финляндии отсутствуют замороженные из-за антироссийских санкций активы Центробанка РФ, доходы от которых Евросоюз собирается использовать для помощи Украине. Об этом со ссылкой на заявление министерства иностранных дел европейской страны сообщает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что в центральных депозитариях государств-членов ЕС заблокированы средства Банка России на сумму около 200 миллиардов евро. Они приносят примерно 2,5-3 миллиарда евро дохода ежегодно. Однако этих денег нет в Финляндии, заверили в МИД.

Совет Евросоюза 21 мая официально утвердил разрешение использовать российские активы для помощи Украине. Большая часть (90 процентов) доходов передана Киеву через Европейский фонд мира, через который спонсируются поставки вооружений. При этом в Евросоюзе намерены каждый год пересматривать цели финансирования Украины.

Ранее об одобрении использования доходов от замороженных активов Центробанка РФ заявил глава МИД Чехии Ян Липавский. По его словам, Москва якобы «обязана возместить» причиненный Киеву ущерб.

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