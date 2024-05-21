Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:35, 21 мая 2024Силовые структуры

ФСБ сообщила о 12-летнем приговоре сотрудничавшему с ВСУ диверсанту

ФСБ: суд дал 12 лет колонии жителю Перми за подготовку диверсий по заданию ВСУ

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Центральный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы жителя Пермского края, готовившего по заданию Вооруженных сил Украины (ВСУ) серию диверсий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Мужчина признан виновным в госизмене, приготовлении к теракту и публичном оправдании терроризма. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также суд лишил его права заниматься администрированием сайтов сроком три года после окончания срока.

По данным ФСБ, с сентября по октябрь 2022 года пермяк сотрудничал с украинской стороной, по ее заданию готовил диверсионно-террористические акции на объектах промышленности и против правоохранительных органов.

21 мая сообщалось, что СК передал в суд Московской области уголовного дело гражданина Украины, готовившего теракт.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Выдающийся российский ученый получил 14 лет колонии за госизмену. В его деле может быть замешан Китай

      Россиянину дали 14 лет за сексуальное насилие над двумя маленькими девочками

      В Финляндии предложили отказаться от «царской» железнодорожной колеи

      На Украине депутаты заблокировали трибуну и сорвали заседание Рады

      В Бельгии построят мегафабрику по производству спутников

      Прогноз сбора пшеницы в России понизили из-за непогоды

      Российского боксера заподозрили в создании банды нападавших на людей подростков

      Чемпион мира по футболу завершит карьеру после Евро-2024

      Российский футболист выразил готовность отказаться от гражданства Украины

      Мишустин раскритиковал возрожденную Volga из-за китайского руля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше