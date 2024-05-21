ФСБ сообщила о 12-летнем приговоре сотрудничавшему с ВСУ диверсанту

ФСБ: суд дал 12 лет колонии жителю Перми за подготовку диверсий по заданию ВСУ

Центральный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы жителя Пермского края, готовившего по заданию Вооруженных сил Украины (ВСУ) серию диверсий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Мужчина признан виновным в госизмене, приготовлении к теракту и публичном оправдании терроризма. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также суд лишил его права заниматься администрированием сайтов сроком три года после окончания срока.

По данным ФСБ, с сентября по октябрь 2022 года пермяк сотрудничал с украинской стороной, по ее заданию готовил диверсионно-террористические акции на объектах промышленности и против правоохранительных органов.

21 мая сообщалось, что СК передал в суд Московской области уголовного дело гражданина Украины, готовившего теракт.