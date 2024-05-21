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12:59, 21 мая 2024Силовые структуры

Гражданин Украины предстанет перед судом за подготовку теракта в Подмосковье

СК отдал под суд в Подмосковье украинца из «Правого сектора», готовившего теракт

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Московской области перед судом предстанет гражданин Украины, готовивший теракт. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Следствие завершено, материалы переданы суду для рассмотрения по существу.

По данным СК, в декабре 2016 года украинец прошел обучение в тренировочном центре, а затем вступил в запрещенную на территории России террористическую организацию «Правый сектор» и участвовал в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на востоке Украины.

В январе 2022 года обвиняемый приехал в Россию, где собрал зажигательные устройства, управляемые по радиоканалу, которые спрятал в тайнике, оборудованном в лесу у подмосковных Химок. Он собирался использовать их для совершения теракта. Однако 8 апреля 2023 года его задержали сотрудники ФСБ.

В СИЗО-2 украинец пытался завербовать в «Правый сектор» сокамерника, в связи с чем против него было выдвинуто второе обвинение в экстремистской деятельности.

21 мая сообщалось, что украинского студента факультета фундаментальной медицины МГУ Сергея Гулько, ранее отчисленного из вуза за националистические публикации и попытки собрать в интернете деньги для ВСУ, вышлют из России. Такое решение принял Троицкий суд Москвы. Сейчас Гулько находится в центре временного содержания.

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      Любовь Ширижик
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