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14:19, 21 мая 2024Бывший СССР

Командир «Ахмата» заявил о неспособности ВСУ удержать Харьков и Одессу

Алаудинов: Российская армия не позволит ВСУ удержать Харьков, Одессу и Николаев

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия не позволит Вооруженным силам Украины (ВСУ) удержать Харьков, Одессу и Николаев, ведь это исконные русские территории. О неспособности украинских войск противостоять российскому наступлению заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, передает ТАСС.

«Мы с вами увидим, как я и ранее об этом говорил, (...) конкретно уже очертания тех территорий, которые мы уже дальше вряд ли дадим возможность удержать противнику», — передаются в публикации слова военного.

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      Алевтина Запольская
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