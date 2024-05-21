Лавров рассказал об истеричных требованиях Зеленского к Западу

Лавров: Зеленский истерично требовал от Запада поставить Россию на колени

Президент Украины Владимир Зеленский истерично требовал от стран Запада поддержать его «формулу мира», чтобы «поставить Россию на колени». Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

Глава МИД России уточнил, что это произошло в апреле во время обсуждения Зеленским с иностранными послами швейцарской конференции по Украине. По словам Лаврова, президент «большую часть времени сумбурно импровизировал на повышенных, почти истеричных тонах», требуя поддержать его «формулу мира» как средство заставить Россию «встать на колени».

Министр иностранных дел России отметил, что целью конференции по Украине в Швейцарии является обсуждение «формулы Зеленского» в виде ультиматума. Он также назвал смешными попытки Запада заманить страны на данное мероприятие.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о провальной попытке Запада поставить Россию на колени. По его словам, такого мнения придерживается большинство населения в Европе.