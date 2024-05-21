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20:23, 21 мая 2024Ценности

Лерчек раскрыла свой реальный вес на видео в нижнем белье

Блогерша Лерчек раскрыла свой реальный вес на видео в нижнем белье

Кадр: @ler_chek

Блогерша Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, показала фигуру в откровенном образе. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Знаменитость опубликовала видео, на котором она позирует в нижнем белье черного цвета. В ролике инфлюэнсер раскрыла свой реальный вес — 53 килограмма при росте 164 сантиметра. По словам Чекалиной, она не зацикливается на цифре на весах, оценивая только параметры тела.

«Не фокусируйтесь на том, какое количество килограммов показывают весы. Фокусируйтесь на качестве тела. Если вы знаете, что вы питаетесь хорошо, тренируетесь, ухаживаете за собой, пьете достаточное количество воды, то неважно вообще, что там на весах», — высказалась Лерчек в публикации.

В декабре 2023 года стало известно, что уголовное преследование по делу о неуплате налогов в отношении Лерчек и ее мужа было прекращено.

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      Карина Черных
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