Звезда романтического шоу пожаловалась на проблемы в отношениях после проекта

Звезда популярного романтического реалити-шоу Love Island («Остров любви») Оливия Хокинс пожаловалась на проблемы в поисках партнера после участия в проекте. Об этом она рассказала в интервью Daily Star.

«Я хожу на свидания, но не спешу выходить замуж. Я бы сказала, что участие в Love Island мешает мне строить отношения. Это стало гораздо сложнее», — заявила Хокинс.

Как объяснила звезда шоу, после съемок в проекте многие мужчины стали ее бояться. «В основном мужчины знакомятся со мной в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), но они даже не пишут мне сообщения, а просто лайкают мои сторис», — посетовала Хокинс.

Ранее исполнительный продюсер Love Island Майк Спенсер раскрыл подробности съемок проекта. В частности, он сообщил, что на вилле, где проживают участники шоу, круглосуточно работают 73 камеры.

Love Island («Остров любви») — британское реалити-шоу, которое выходит на телеканале ITV2 с 2015 года. В эфире передачи молодые мужчины и женщины пытаются найти вторую половинку.