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13:06, 21 мая 2024Россия

Минобороны отчиталось о ситуации в Херсонской и Запорожской областях

Минобороны заявило о нанесении поражения ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
СюжетРоссийские войска

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Херсонской и Запорожской областях. О ситуации в зоне проведения специальной военной операции (СВО) журналистам сообщили в Минобороны России.

В боевых действиях принимали участие подразделения группировки войск «Днепр». Поражение украинским войскам нанесли в районах населенных пунктов Веселое, Работино и Малая Токмачка.

За сутки ВСУ потеряли до 105 бойцов, две американские 155-миллиметровые гаубицы М777, 152-миллиметровую гаубицу 2А36 «Гиацинт-Б» и 122-миллиметровую боевую машину БМ-21 РСЗО «Град».

Ранее стало известно, что морская пехота Северного флота уничтожила укрепленные позиции и лодки Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра. Удары по ВСУ на херсонском направлении нанес расчет 122-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-30.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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