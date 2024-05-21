На оргию бывшего инженера пришли только пять человек из 25 приглашенных

Порноактер собрал на оргию лишь пять человек, хотя пригласил 25. Об этом он рассказал Daily Star.

Джон Леджендери работал инженером аэрокосмической обороны, но в 37 лет резко изменил свою жизнь. Он ушел в порноиндустрию и стал сначала порноактером и режиссером, а потом и продюсером.

Через два года Леджендери решил организовать «самую амбициозную съемку» и запечатлеть оргию. Он полностью подготовился: собрал группу операторов и арендовал нужные помещения. В съемке должны были участвовать 25 человек, но в итоге приехали только пять девушек.

Хотя Леджендери не снял то, что хотел, он смог установить личный рекорд. До этого у порноактера был секс одновременно только с тремя девушками. Он рассказал, что в этот раз ему удалось организовать именно оргию, а не обычную «групповуху». По его словам, разница состоит в том, что при групповом сексе все девушки сосредоточены на одном мужчине, в оргии же все взаимодействуют со всеми.

Ранее сообщалось, что знакомая принцессы Кейт Миддлтон построила секс-империю оргий для среднего класса. Главная цель ее бизнеса — дестигматизировать отношение к женской сексуальности.