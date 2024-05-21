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05:02, 21 мая 2024Из жизни

На оргию бывшего инженера пришли только пять человек из 25 приглашенных

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom   

Порноактер собрал на оргию лишь пять человек, хотя пригласил 25. Об этом он рассказал Daily Star.

Джон Леджендери работал инженером аэрокосмической обороны, но в 37 лет резко изменил свою жизнь. Он ушел в порноиндустрию и стал сначала порноактером и режиссером, а потом и продюсером.

Через два года Леджендери решил организовать «самую амбициозную съемку» и запечатлеть оргию. Он полностью подготовился: собрал группу операторов и арендовал нужные помещения. В съемке должны были участвовать 25 человек, но в итоге приехали только пять девушек.

Хотя Леджендери не снял то, что хотел, он смог установить личный рекорд. До этого у порноактера был секс одновременно только с тремя девушками. Он рассказал, что в этот раз ему удалось организовать именно оргию, а не обычную «групповуху». По его словам, разница состоит в том, что при групповом сексе все девушки сосредоточены на одном мужчине, в оргии же все взаимодействуют со всеми.

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      Алиса Дмитриева
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